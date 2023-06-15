لجنة فنية مصرية تصل إلى مطار سبها الدولي تمهيدًا لفتح المجال الجوي مع القاهرة

الوطن| رصد

وصلت اللجنة الفنية التابعة للطيران المدني بجمهورية مصر العربية إلى مطار سبها الدولي؛ لتقييم أداء المطار ومدى توافر ضوابط الجودة وجاهزيته لاستقبال الرحلات الدولية.

واستقبل اللجنة مدير مطار سبها الدولي و رئيس ديوان مجلس الوزراء للمنطقة الجنوبية المكلف، حيث عُقد اجتماع موسع ضم الوفد المصري والمسؤولين القائمين على إدارة مطار سبها الدولي.

واثنى رئيس ديوان مجلس الوزراء للمنطقة الجنوبية المكلف في كلمته على جهود نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المهندس “سالم الزادمة” واجتماعاته المتواصلة من أجل تفعيل المطار وتسيير الرحلات الدولية بمطار سبها الدولي.

وأشار رئيس ديوان المنطقة الجنوبية المكلف إلى التعاون المشترك بين الشقيقتين مصر و ليبيا لصالح الشعبين الليبي والمصري مثنيًا جهودالحكومتين الليبية والمصرية من أجل إرساء دعائم الأمن والتنمية المستدامة والبدء قريبًا بإطلاق الرحلات الجوية بين مطاري سبها و القاهرة من أجل تعزيز أواصر الإخوة بين البلدين الشقيقين في ليبيا و مصر.