| عضو بلجنة “6+6”: القوانين الانتخابية التي أقرتها اللجنة “نهائية ومُلزمة”

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2023/06/15 على الساعة 23:07

: قال عضو لجنة “6+6” المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية، أحمد الأوجلي، اليوم الخميس، إن القوانين الانتخابية، التي أقرّتها اللجنة، نهائية ومُلزِمة لجميع الأطراف والمؤسسات الرسمية.

جاء ذلك رداً على دعوة المفوضية العليا للانتخابات لجنة “6+6″، المشتركة بين مجلسي “النواب” و”الأعلى للدولة”، والمعنية بإعداد قوانين الانتخابات، إلى إعادة النظر وتعديل بعض النصوص التي تضمّنتها قوانين الانتخابات التي صادقت عليها.

وقال الأوجلي، في تصريح، لـ”وكالة أنباء العالم العربي”، إن “القوانين الانتخابية التي صادقت عليها اللجنة مُلزِمة، وفق الإعلان الدستوري الثالث عشر”، حسب ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”.

وكان رئيس “المفوضية العليا للانتخابات” عماد السايح قد وجّه، أمس الأربعاء، خطاباً إلى “المجلس الأعلى للدولة”، طالب فيه بتعديل صياغة المادة، التي تنص على عدم جواز الطعن على شروط الترشح للرئاسة، باستثناء شرط الجنسية، مشيراً إلى أن مفوضية الانتخابات ستستبعد أي مرشح للانتخابات الرئاسية يحمل جنسية أخرى، وسترفض طلب ترشحه.

وأضاف الأوجلي أنه “لا يحق لأية جهة التعليق بأنها قوانين صحيحة أو خاطئة، ما دامت صدرت عن لجنة (6+6)”، مبرزاً أنه لا يعلم الدوافع وراء تصريحات “المفوضية العليا للانتخابات” بشأن القوانين، التي جرى إعلانها من قِبل اللجنة.