رئيسة الوزراء الإيطالية تبحث مع نظيرها المالطي تطورات الأوضاع في ليبيا

صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، بأنها بحثت خلال لقائها مع نظيرها المالطي روبرت أبيلا الأوضاع في تونس وليبيا.

وقالت ميلوني، في مؤتمر صحفي مشترك في مقر رئاسة الوزراء الإيطالية بالعاصمة روما، “تحدثنا عن تونس وليبيا وهما دولتان تتكرر الاتصالات معها”.

وأوضحت ميلوني أن “إيطاليا ومالطا تتفقان على أنه بدون الدفاع الكافي عن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي يصبح من الصعب التحدث عن حركات الهجرة العشوائية”، مشيرة إلى أن “التحدي هو التعامل مع الحركات الأولية، لقد عملنا مع رئيس الوزراء لتغيير نموذج المفوضية الأوروبية في السنوات الأخيرة”.

وأكدت أن “البيان المشترك المعتمد مع الرئيس التونسي قيس سعيد هو نتيجة ممتازة وتمهيد للتوصل إلى اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي”، في إشارة إلى زيارة الأحد الماضي إلى تونس مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

وشددت رئيسة الوزراء على أن إيطاليا ومالطا تعتقدان أنه من الضروري تحديد الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة الخاصة بكل منها، قائلة “هناك استعداد لاتخاذ خطوات إلى الأمام نعتقد أنها ستكون استراتيجية لكلا بلدينا”.

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وكان رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة زار إيطاليا الأسبوع الماضي على رأس وفد وزاري ووقع خلال الزيارة على عدة مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات الطاقة والهجرة والربط الكهربائي.