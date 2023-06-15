شركة الكهرباء: نستعد لإعادة الوحدة الغازية الأولى بمحطة الزويتينة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء قرب اكتمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الزويتينة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر “فيسبوك”: “يتواصل حالياً وبوتيرة سريعة استكمال أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الزويتينة من قبل فنيي ومهندسي المحطة بمشاركة مختصين من شركة ألجيك الذين يعملون وفق نظام الورديتين الصباحية والمسائية.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الجهود المتواصلة تسارع لاستكمال أعمال صيانة الوحدة وإعادتها إلى الشبكة خلال الفترة القريبة القادمة، بعد أن تم تجهيز غرفة الاحتراق وتركيب ريش التورىبينة والكمبرسر وذلك للمحافظة على نمط عطائها وزيادة قدرتها الإنتاجية.

وتابعت: “يأتي ذلك تباعاً لما يقوم به مجلس إدارة الشركة من جهود متواصلة للرفع من كفاءة الإنتاج دعماً للشبكة الكهربائية والمحافظة على استقراريتها”.