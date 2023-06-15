انتخاب مجلس أصحاب الأعمال الليبي

الوطن|متابعات

جرت مراسم انتخاب مجلس أصحاب الاعمال الليبي برعاية واشراف وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة المنتهية الولاية محمد الحويج، وسط حضور واسع من أصحاب الاعمال.

ومن جانبه دعا الوزير أصحاب الاعمال على انتخاب الكفاءات ولديهم الرؤية والإرادة لتطوير دور القطاع الخاص وأصحاب الاعمال في دعم حركة التجارة

وفي السياق حث الحويج، على تشجيع الاستثمار وعقد شراكات حقيقية مع المستثمر الأجنبي ونقل المعرفة بما يسهم في دعم الموارد البشرية الوطنية وتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.