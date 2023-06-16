| كروزيتو: يجب إعادة بناء العلاقة مع ليبيا من خلال الحوار

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2023/06/15 على الساعة 20:19

(وكالة نوفا الإيطالية): شدد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، اليوم الخميس، على ضرورة إعادة بناء العلاقات مع ليبيا من خلال الحوار، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



وقال كروزيتو، في تصريحات إذاعية، “تم تفكيك العلاقة مع ليبيا من قبل الغرب بعد القذافي ويجب الآن إعادة بنائها من خلال الحوار”.



وأشار كروزيتو إلى أن “هذه رحلات طويلة ، ولكن في غضون ذلك سيتعين علينا إدارة حالات الطوارئ وتجنب المآسي ومحاولة تجنب المغادرة”.

وكالة نوفا الإيطالية، 15/06/2023