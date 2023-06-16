| سبوتنيك: واشنطن تجري اتصالات لتشكيل لجنة سياسية جديدة في ليبيا

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2023/06/15 على الساعة 20:09

: أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس، أن “الولايات المتحدة الأمريكية أجرت اتصالات مع بعض الشخصيات الليبية من مختلف المناطق، وعرضت عليهم الانضمام للجنة السياسية الجديدة التي تحل محل “لجنة الـ 75″، التي تمخضت عنها حكومة الوحدة الوطنية”.

وأضافت الوكالة، نقلا عن “مصادر ليبية مسؤولة”، أن “الاتصالات جرت من طرف الجانب الأمريكي خلال اجتماعات لجنة 6+6، في بوزنيقة في المغرب، أي أنها استبقت نتائج اجتماعات اللجنة، بالإعداد لتشكيل اللجنة الجديدة لتكون المسؤولة عن إعداد خارطة الطريق والقوانين الانتخابية، ما يعني إسهامها في عرقلة التوافق بين الجانبين على خارطة طريق ليبية – ليبية”.

وتابعت المصادر أن “الاتصالات التي جرت جاءت من أرقام هواتف كندية، وعرض فيها المسؤول الأمريكي على الشخصيات ترشيحها للمشاركة في اللجنة الجديدة، التي يفترض أن تشكلها البعثة الأممية” وأن “الجانب الأمريكي اتصل ببعض الأعضاء في ملتقى الحوار السياسي لجنة الـ 75 لينضموا إلى اللجنة الجديدة، إذ من المقرر أن تحل اللجنة الجديدة محل الملتقى، الذي شكل في وقت سابق وانتهى دوره بعد تولي حكومة الدبيبة السلطة”.

ووفق سبوتنيك، “لفتت المصادر إلى أن تحركات واشنطن قبل إعلان نتائج اجتماعات لجنة 6+6 المشكلة من البرلمان والأعلى للدولة، تؤكد أنها أعدت لتمكين اللجنة الجديدة من وضع خارطة الطريق وإقصاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة من المشهد، رغم أن القوانين التشريعية يختص بإصدارها البرلمان، وهو الجسم التشريعي المنتخب”، محذرة من “انفراد واشنطن بتشكيل اللجنة والسيطرة عليها، ما يعني تحكمها في خارطة الطريق التي يمكن أن تتمخض عنها بما يتوافق مع رؤاها ومصالحها في الداخل الليبي”، حسب ذات المصدر.