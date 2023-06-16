مجلس أمازيغ ليبيا يعلن رفضه مخرجات 6+6 في بوزنيقة

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أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه للحوار القائم والجاري بأطرافه المتعددة وصياغاته المتنوعة وآخرها مخرجات لجنة 6+6.

وأضاف المجلس في بيان له أن جميع الأطراف ثبت فيها الإصرار على تهميش الأمازيغ وتمثيلهم في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأكد أن جميع الأطراف وفي كل المراحل السابقة تصر على حرمان مكون الأمازيغ من المناصب السيادية أو أن يكون طرف مهم في تشكيل المجلس الرئاسي والحكومات المنبثقة عنه”.

وأعلن المجلس رفضه سياسات التسويف والتهميش ونعلن رفضنا التام والقاطع لكل المخرجات السياسية مالم نكن طرفًا فيها.

وحمل المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا البعثة الأممية المسؤولية الكاملة في كل ما آلت إليه البلاد وما سيحدث بعد ذلك.

وقال المجلس :”سنلجأ لكسب حقوقنا بكل الطرق التي استخدمتها الشعوب للحصول على حقوقنا قديما وحاضرا, وكل الطرق التي تؤدي إلى ذلك تعد مشروعة”.

ودعا المجلس إلى إرجاع القضية الليبية إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة لأن البعثة والدول الأعضاء في مجلس الأمن أثبتوا فشلهم بسب استمرارهم في الصراعات لأجل مصالحهم.