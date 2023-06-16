بحث سبل حماية الموروث الثقافي في بلدية الخمس

الوطن|رصد
بحث رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار لواء السنوسي صالح ورئيس مصلحة الآثار الدكتور محمد الشكشوكي،
اليات التنسيق بين الجهاز ومصلحة الآثار والمجلس البلدي الخمس في تعزيز سبل التعاون المشترك بشأن العمل على حماية الموروث الثقافي داخل الحدود الإدارية للبلدية.
وتناول الاجتماع مناقشة أيضا، العمل على وضع خطة لتركيب كاميرات مراقبة،وانارة ليلية وبناء سياج لحماية المدينة الأثرية لبدة لأنها تعتبر أحد مواقع الثرات العالمي الليبية الخمس المعرضة للخطر.
ومن جانبه ابدى عميد بلدية الخمس عن استعداد البلدية للتعاون مع الجهاز ومصلحة الآثار لحماية الموروث الثقافي.
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