بحث سبل إعادة العلاقات الاقتصادية والسياسية مع التشيك

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بحث رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض مع نائب وزير الخارجية التشيكي جان ماريان أمس الخميس، سبل إعادة العلاقات الاقتصادية والسياسية وتطويرها بين البلدين ورفع معدلات التعامل مع السوق الليبي.

ويأتي ذلك عبر تحقيق تبادل في السلع والخبرات والمعارف في مجالات الاقتصاد المختلفة، جاء ذلك في لقاء بمقر الوزارة صباح اليوم ضمن جولة رسمية لوفد من الاتحاد العام لجمهورية التشيك.