ممثلي البنيان المرصوص والمشايخ والأعيان..عقيلة صالح يلتقي وفدًا من مدينة مصراتة

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التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، الخميس، وفدًا من مدينة مصراتة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النوّاب عبد الله بليحق، إن الوفد تكون عضوي المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط وعلي بوستة، ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية بالحكومة الليبية محمد بوزقية، وعدد من ممثلي البنيان المرصوص وعدد من مشايخ وأعيان مدينة مصراتة.

وأضاف بليحق أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في البلاد لا سيما تطورات الأوضاع السياسية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعدم إقصاء أي طرف من الانتخابات.

وأوضح المتحدث أنه تم تباحث ملف المصالحة الوطنية والتأكيد على نبذ الفرقة والعمل على وحدة الصف الليبي.