اختلاف بيانات حكومة الدبيبة عن المركزي.. أين تذهب الفروقات؟

الوطن| رصد

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية بالحكومة منتهية الولاية ومصرف ليبيا المركز تباينًا واضحًا لا سيما فيما يتعلق بإجمالي الإنفاقوالإيراد خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو المنقضي.

بلغ إجمالي نفقات الجهات العامة 32.6 مليار دينار بحسب بيان الإفصاح والشفافية الصادر عن وزارة المالية اليوم الخميس، مقابل32.1 مليار دينار وفق بيانِ المصرف المركزي الصادر في 8 يونيو الجاري.

وسجلت الإيرادات العامة 48.6 مليار دينار لدى وزارة المالية، مقابل 47.7 مليار دينار. وفق تقرير المصرف المركزي نفسه.