وصول أدوية خاصة بمرضى نقص المناعة إلى بنغازي تكفي لشهرين

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وصلت إلى مركز الأمراض السارية والمناعة بنغازي شحنة من الأدوية الخاصة بالمرضى المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة.

وقال مدير عام المركز الدكتور وائل الهواري: “أن توفير الأدوية جاء بعد أن أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل تعليماتهبتوفير ما يكفي من الدواء لمدة شهرين لكل المرضى وبصورة عاجلة“.

وأكد الهواري أنه سيتم إجراء مسوحات فيروسية شاملة لجميع المرضى لمعرفة نسبة الحمل الفيروسي لهم وتحديد نوعية العلاج الذي يتماشىمع حالاتهم الصحية حيث تم التواصل والاتفاق مع شركة مختصة لاجراء هذه التحاليل في المختبر الألماني ومن ثم عرضها على اللجنةالعلمية لتحديد نوعية الأدوية التي تناسب كل مريض.

وأوضح مدير عام المركز أن وزير الصحة قد أصدر تعليماته بضرورة صيانة واستكمال أعمال التحوير في المركز وتوفير جميع الاحتياجاتوالتجهيزات الطبية اللازمة للمركز ليتمكن من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

من جهته قال مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بوزارة الصحة الدكتور عبد السلام مصباح،” سيتم توريد الأدوية بنظام التعاقد وذلكلضمان الاستمرارية وعدم نفاذها بالإضافة إلى مباشرتهم في حصر وصيانة الأجهزة العاطلة عن العمل وتوفير المشغلات الضرورية للمعاملوالبدء في توفير المستلزمات الطبية.

وكان وزير الصحة قد أصدر تعليماته بتوفير أطباء استشاريين وأخصائيين بشكل مستمر في المركز لمتابعة الحالات وتحسين آداء الخدماتالطبية في المركز وتوفير المستلزمات الطبية والمواد التشغيلية للمختبر والأجهزة الطبية اللازمة لتشغيل جميع العيادات بصورة نموذجية.