ليبيا.. الإيرادات النفطية تتصدر الموارد المالية العامة بنسبة 69%

كشفت بيانات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عن استحواذ إيرادات النفط ومشتقاته على 69%، بواقع 33 مليارا و380 مليونا و400 ألف دينار، من إجمالي الموارد المالية العامة المحققة خلال الفترة من أول يناير حتى 31 مايو المنقضي.

وأشارت بيانات وزارة المالية التي استعرضت الميزانية بشكل تفصيلي، إلى أن إجمالي الموارد المالية التي تم تحقيقها، بلغت 46 مليارا و704 ملايين و671 ألفا و679 دينارا.

وأوضحت الوزارة، أن إيرادات الضرائب والإتاوات على الشركات النفطية، جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 27%، وبواقع 13 مليارا و324 مليونا و271 ألفا و679 دينارا، حسب تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة عن الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وقالت الوزارة، إنه النسبة الباقية من الموارد المالية العامة توزعت بواقع 3% للإيرادات السيادية الأخرى البالغة مليارا و197 مليونا و269 ألفا و571 دينارا، و1% تمثل بواقي أرصدة الحسابات عن السنوات السابقة البالغة 704 ملايين و617 ألفا و606 دينارا.