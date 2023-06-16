جبريل أوحيدة: التزوير في عدد سكان ليبيا وصل إلى 2 مليون

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن مخرجات لجنة 6+6 نافذة بمجرد التوقيع عليها من اللجنة وفقًا للتعديل الدستوري رغم اعتراضنا على عدة بنود.

وأضاف أوحيدة، في تصريحات صحفية، أن خطاب المفوضية للنواب بوضع ملاحظات لكي تستطيع تنفيذ القوانين متأخر.

وأكد أت طلب فتح هذه قوانين لجنة 6+6 وتعديلها يحتاج لتعديل دستوري جديد، فمجلس النواب قال في قرار له إن فتح التعديل على القوانين الانتخابية ربما يتطلب تغيير لجنة 6+6.

وشدد على أن قرار تشكيل لجنة للتواصل مع الأطراف الرافضة بالمنطقة الغربية جاء لغرض الوصول لقبول تنفيذ القوانين.

ونوه بأن إصرار الأطراف السياسية والقيادات العسكرية خاصةً بالمنطقة الغربية على رفض مخرجات اللجنة سينتهي بنا بالتأكيد للعودة إلى المربع الأول.

ولفت إلى أن نسبة التزوير في عدد سكان ليبيا تصل إلى 2 مليون واللجنة أجرت إحصائها على عدد 8 ملايين، فالإحصاء غير حقيقي وبحسب ما أفاد النائب العام هناك تزوير كبير في الأرقام الوطنية.