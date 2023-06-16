الحاسي: الانقلابي معمر القذافي خدع بالصوت قطيعاً من المنافقين الليبيين

وصف رئيس الوزراء الأسبق لما تعرف بـ“حكومة الإنقاذ الوطني” عمر الحاسي، الزعيم الراحل معمر القذافي بالانقلابي،

وشارك الحاسي منشورا لإحدى الصفحات التي تزعم أنها لأحد أفراد قبيلة ورفلة وتشن هجوما على القذافي، معلقا عليها في تغريدة عبر “تويتر” بقوله: “أحد أبطال قبيلة ورفلة، يتكلم بلغة الصدق، وبوصفه أحد المتخصصين في الإعلام، كتب تقييماً دقيقاً لما ارتكبه الانقلابي معمر القذافي عند امتلاكه للمسدس وأيضا لمكبر الصوت”.

وأضاف: “كشف هذا المحلل الشجاع.. عن ما يفعله خداع الصوت بقطيع من المنافقين، ولكنها خدع لا تنطلي على الليبيين الصادقين”.