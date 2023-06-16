نائب رئيس حكومة الوحدة يتابع أوضاع الجالية الليبية في مصر

تابع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف، حسين القطراني، مع السفير الليبي والقائم بالأعمال في السفارة الليبية في القاهرة، محمد عبد العالي مصباح، سير العمل بالسفارة والملحقيات التابعة لها، وأوضاع الجالية الليبية في مصر.

وقالت حكومة الوحدة، في بيان لها، إن القطراني، اطلع على الخدمات المقدمة للمواطنين والآلية الإجرائية المعمول بها بالأقسام والوحدات بالسفارة الليبية في القاهرة.

وأضافت حكومة الوحدة في بيانها، أن القطراني تعهد بتقديم الدعم والمؤازرة للسفارة بشكل خاص لأهمية هذه الساحة وخصوصيتها.