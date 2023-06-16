ليبيا الان

الأرصاد الجوية: استقرار حالة الطقس على معظم مناطق ليبيا واعتدال في درجات الحرارة

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن | رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار في حالة الطقس على معظم مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة معتدلة على معظم مناطقالشمال تتراوح مابين (24 – 29)مْ مع رياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً على مناطق الساحل الشرقي, وتكون درجات الحرارة علىالجنوب مابين (33–39)مْ, بينما تتجاوز هذا اليوم (40)مْ على الجنوب الشرقي وتنخفض يوم الغد.

وتوقع المركز تشكل السحب اليوم على بعض مناطق الساحل قد يتخللها امطار خفيفة على مناطق الجبل الاخضر.

ومن المتوقع زيادة تدريجية في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الأحد خاصة على الدواخل والجنوب الغربي.

الوسوم

#المركز الوطني للأرصاد الجوية #حالة الطقس ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك