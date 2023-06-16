الأرصاد الجوية: استقرار حالة الطقس على معظم مناطق ليبيا واعتدال في درجات الحرارة

الوطن | رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار في حالة الطقس على معظم مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة معتدلة على معظم مناطقالشمال تتراوح مابين (24 – 29)مْ مع رياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً على مناطق الساحل الشرقي, وتكون درجات الحرارة علىالجنوب مابين (33–39)مْ, بينما تتجاوز هذا اليوم (40)مْ على الجنوب الشرقي وتنخفض يوم الغد.

وتوقع المركز تشكل السحب اليوم على بعض مناطق الساحل قد يتخللها امطار خفيفة على مناطق الجبل الاخضر.

ومن المتوقع زيادة تدريجية في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الأحد خاصة على الدواخل والجنوب الغربي.