فوزي الغرياني: الباب مفتوح أمام الصدقات الجارية لكلية العلوم الشرعية

أعلن فوزي الغرياني مقدم البرامج في قناة التناصح، التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أن الباب مفتوح أمام الصدقات الجارية لكلية العلوم الشرعية بتاجوراء.

وقال الغرياني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الكلية- التي تشرف على مناهجها ونظم التدريس بها دار الإفتاء برئاسة المفتي المعزول الصادق الغرياني- تتألق يوما بعد يوم، جزى الله المتبرعين خيرا”.

وأضاف فوزي الغرياني- في تعليقه على منشور لكلية العلوم الشرعية، شاركه على حسابه بـ” فيسبوك”:” من أراد أن ينضم لقائمة ذوي الصدقات الجارية فليتقدم، فالباب مفتوح!!”.

وجاء منشور كلية العلوم الشرعية كالأتي :” بعد تزويد الكلية بالمظلات الخاصة بالطلاب ازدادت كليتنا اليوم بجمال الخضرة وبهاء المنظر، بتنسيق الحديقة الخاصة بالبنين، وتزويدها بالعشب ومنظومة الري الثابت، نسأل الله أن يتقبل من المتبرعين بالمال والجهد.. ولا زلنا على الطريق”، على حد تعبيره.