شاهد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة لـ3 أيام بدءاً من الجمعة 16 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 16 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تشهد استقرار في حالة الطقس على معظم مناطق البلاد.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر اليوم على بعض مناطق الساحل.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: معتدلة حيث تتراوح مابين (26-31)مْ, وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الأحد خاصة على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على الجبل الأخضر, ومن المتوقع ظهور ضباب على المرتفعات الجبلية هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-29)مْ.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-38)مْ, وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الأحد.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية غالبا.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ, وتسجل تراجع يوم الغد.