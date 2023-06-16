كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة تناقش مع السفير الفرنسي الطريق إلى الانتخابات

قال السفير الفرنسي مصطفى مهراج إنه لبى دعوة كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة “الاستشاري”.

وأضاف مهراج في تغريدة عبر “تويتر”: “تبادلنا حول كيفية البناء على مخرجات لجنة 6+6 للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية ناجحة”.

بدورها ذكرت كتلة التوافق بمجلس الدولة الاستشاري في بيان أنها استقبلت سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج رفقة مستشارته السياسية لمناقشة ضرورة الدفع بالعملية الانتخابية بعد إنجاز القوانين الانتخابية من قبل اللجنة المشتركة “6+6”.

وتابعت الكتلة في بيان أنه تم التأكيد على الأهمية القصوى لضرورة توسيع دائرة التوافق بين الأطراف السياسية المحلية لتوفير بيئة مناسبة للانتخابات تضمن نجاحها وقبولها وعدم الاعتراض عليها، وفي مقدمة ذلك تشكيل حكومة محايدة جديدة.