نيابة جنوب بنغازي تعتبر اعتقال القطعاني انتهاكا لاستقلال القضاء

أعلن منتسبو نيابة جنوب بنغازي الابتدائية، احتجاجهم الشديد، وتحفظهم على ما قامت به مجموعة عسكرية ضد وكيل النيابة العامة أحمد القطعاني، معتبرين ذلك انتهاك وتدخل في عمل القضاء الذي كفل له القانون الاستقلالية التامة.

وأكد البيان، أن القانون يكفل استقلال السلطة القضائية في جميع أعمالهم ومنع التدخل في مهامها من أي جهة كانت سواء بالتصريح أو التلميح وقرر العقاب عن أي فعل يمس بهيبة القضاء أو يتدخل في عمل من أعماله، مضيفا أنه لا يجوز أن تحدث أي تدخلات لائقة أو غير لائقة في عمل النيابة العامة تحت أي مبرر أو ذريعة.

يشار إلى أن أحمد القطعاني، بصفته رئيس نيابة الأملاك العامة جنوب بنغازي، سبق وأمر بحبس 3 أشخاص، على خلفية قضايا رشاوى وعمليات سطو على الأملاك العامة، وتعرض لضغوط من أجل الإفراج عنهم.