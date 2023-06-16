البعثة الأممية: من المهم ضمان تنفيذ القوانين الانتخابية

التقى ريزدون زينينغا، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مع ممثلين عن 17 حزباً وتجمعا سياسيا يمثلون غالبية الأحزاب السياسية من مختلف أرجاء البلاد.

وقالت البعثة الأممية في بيان إن الاجتماع جرى أمس الخميس ويعد واحداً من سلسلة من الاجتماعات التي تنظمها هذا الأسبوع لاستطلاع آراء مختلف الأطراف حول التطورات الحالية في ليبيا ومسودات القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة (6+6) المشكّلة من مجلسي النواب والدولة “الاستشاري”.

ووفق البيان، طرح المشاركون ملاحظاتهم حول مسودة القوانين الانتخابية التي خرجت بها لجنة (6+6) مسلطين الضوء على بعض العناصر الإيجابية، لا سيما إشراك الأحزاب السياسية في الانتخابات، فيما أعربوا عن مخاوفهم بشأن الأحكام التي يمكن أن تعرقل التنفيذ العملي لهذه القوانين وكذلك الخلافات حول الجوانب السياسية التي قد تبرز بسبب هذه القوانين المقترحة.

وقدم المشاركون اقتراحات أحزابهم حول سبل معالجة القضايا الخلافية والسير نحو الانتخابات في عام 2023، بما في ذلك دور البعثة.

وشكر زينينغا، نائب الممثل الخاص، الحاضرين على تجاوبهم المستمر مع البعثة، وجدد التأكيد على أهمية ضمان تنفيذ القوانين الانتخابية، مشيراً إلى أن نجاح الانتخابات يستلزم قبول جميع الأطراف الرئيسية، بما في ذلك الأحزاب السياسية.