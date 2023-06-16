| أوحيدة:مخرجات 6+6 نافذة بمجرد التوقيع عليها من قبل اللجنة

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2023/06/16 على الساعة 10:15

ليبيا المستقبل: قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن مخرجات 6+6 نافذة بمجرد التوقيع عليها من اللجنة وفقًا للتعديل الدستوري رغم اعتراضنا على عدة بنود.

ولفت أوحيدة إلى أن خطاب المفوضية العليا للانتخابات للنواب بوضع ملاحظات لكي تستطيع تنفيذ القوانين متأخر، حيث طلب فتح هذه قوانين لجنة 6+6 وتعديلها يحتاج لتعديل دستوري جديد.

وأكد أن مجلس النواب قال في قرار له إن فتح التعديل على القوانين الانتخابية ربما يتطلب تغيير لجنة 6+6،مشيرا إلى أن قرار تشكيل لجنة للتواصل مع الأطراف الرافضة بالمنطقة الغربية جاء لغرض الوصول لقبول تنفيذ القوانين.

وبين أن إصرار الأطراف السياسية والقيادات العسكرية خاصةً بالمنطقة الغربية على رفض مخرجات اللجنة سينتهي بنا بالتأكيد للعودة إلى المربع الأول.



كما أوضح أن نسبة التزوير في عدد سكان ليبيا تصل إلى 2 مليون واللجنة أجرت إحصائها على عدد 8 مليون، ملاحظا أن الإحصاء غير حقيقي وبحسب ما أفاد النائب العام هناك تزوير كبير في الأرقام الوطنية.