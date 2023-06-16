ليبيا.. إدارة مطار غات تعلن جاهزية مهبط الطائرات وإصلاح الإنارة الليلية

أعلن مدير مطار غات الدولي الليبي، أبو بكر حسين، عن أن مهبط المطار، جاهز للعمل ولكن تنقصه الإنارة الليلية فقط، مشيرا إلى أن فريق من المهندسين يعمل على تذليل الصعوبات وتشغيل الإنارة في القريب العاجل.

وأضاف مدير المطار، في تصريحات صحفية له، أن الشركة العالمية والليبية تسير رحلاتها إلى المطار حتى الآن، وباقي الشركات أبلغت المطار بأنها ستسير رحلاتها بعد تشغيل إنارة المهبط.

وأشار إلى أنه بعد إكمال المهبط ستحدث علمية التسليم والتسلم بين الشركة المنفذة وجهاز مشروعات المواصلات وبعدها إلى مصلحة المطارات.