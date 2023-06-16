“داخلية الدبيبة”: أحبطنا هجرة 27 باكستانيا إلى أوروبا

ألقت إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة القبض على 27 مهاجرا غير قانوني يحملون الجنسية الباكستاني أثناء مداهمة منزل بمنطقة الجحاوات في مدينة الخمس شرق العاصمة طرابلس.

وجاءت مداهمة المنزل بعد ورود معلومات إلى مكتب التحقيق والتحري بالإدارة، تفيد بوجود مهاجرين غير شرعيين داخل هذا المنزل، كانوا ينوون الهجرة إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية، وفق ما أعلنته إدارة المهام الخاصة عبر صفحتها على “فيسبوك”.

وأكدت إدارة المهام الخاصة بوزارة الداخلية إحالة الموقوفين إلى مباحث جوازات الخمس بتعليمات من النيابة، وذلك لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.