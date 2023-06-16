ليبيا الان

“داخلية الدبيبة”: أحبطنا هجرة 27 باكستانيا إلى أوروبا

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ألقت إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة القبض على 27 مهاجرا غير قانوني يحملون الجنسية الباكستاني أثناء مداهمة منزل بمنطقة الجحاوات في مدينة الخمس شرق العاصمة طرابلس.

وجاءت مداهمة المنزل بعد ورود معلومات إلى مكتب التحقيق والتحري بالإدارة، تفيد بوجود مهاجرين غير شرعيين داخل هذا المنزل، كانوا ينوون الهجرة إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية، وفق ما أعلنته إدارة المهام الخاصة عبر صفحتها على “فيسبوك”.

وأكدت إدارة المهام الخاصة بوزارة الداخلية إحالة الموقوفين إلى مباحث جوازات الخمس بتعليمات من النيابة، وذلك لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

 

 

الوسوم

ليبيا هجرة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك