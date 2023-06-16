مالطا توداي: الحبس لشقيق “ليلو الكنغ المصراتي” وشريكه بتهمة ترهيب شاهد

ليبيا – واكب تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا توداي” المالطية الناطقة بالإنجليزية تطورات نظر القضاء المالطي في قضية “ليلو الكنغ” أو محمد المصراتي.

التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما جاء فيه من مضامين خبرية صحيفة المرصد أمد توجيه الاتهام لشقيق “ليلو كينغ” وشريكه بالتورط في مزاعم تخويف شاهد يدلي بدلوه خلال الإجراءات الجنائية ضد محمد علي أحمد المصراتي المتهم بجرائم غسيل الأموال ومخالفات قانونية أخرى.

ووفقا للتقرير تم حبس الليبيين مهند علي أحمد المصراتي البالغ من العمر 31 عاما ومحمود مصطفى محمد ذو الـ27 عاما احتياطيا بتهمة محاولة ترهيب الشاهد المستترة هويته بأمر القضاء بعد أن اقتربا منه لطلب تضليل المحكمة عند الإدلاء بشهادته حول سيارة رينج روفر تحمل عبارة “ليلو الكنغ” في لوحة أرقامها.

وأختتم التقرير بالإشارة لاعتقال الرجلين حيث كانا خارج الجلسة بانتظار الدخول لاحقا للإدلاء بشهادتهما.

ترجمة المرصد – خاص