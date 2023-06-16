الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة ودرجات حرارة مستقرة على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، استقرار حالة الطقس، اليوم الجمعة، على معظم مناطق البلاد.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة- جبل نفوسة، السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على بعض مناطق الساحل، ودرجات الحرارة القصوة تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من يوم الأحد خاصة على الدواخل.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد، فالسماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على الجبل الأخضر، ومن المتوقع ظهور ضباب على المرتفعات الجبلية هذه الليلة وفي الصباح الباكر غدا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من يوم الأحد.

أما في الواحات – السرير – تازربو- الكفرة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا.