معلقًا على تشكيل لجنة للتوزيع العادل للثروة.. الأمين: هذه خطة تقسيم لا يقرها إلا خائن

ليبيا – علق القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا، على تشكيل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لجنة لوضع تصور لإعادة هيكلية الميزانية العامة للدولة.

الأمين قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن هذا القرار يصدر عندما تحكم العصابات وتتقاسم شعب وتقسم دولة وتتنازع الغنائم وتمزق وطن فتحقق ما خطط له الأعداء لأجل مصالحهم ونفوذهم.

وتابع “هذا بيان انفصال وخطة تقسيم ولا يقرها إلا خائن ولا ينفذها إلا مجند وإن تلبست مطلبية العدل في الثروة والخدمات فهذه ينظمها دستور لا بيادق فاقدين للشرعية”