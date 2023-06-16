نائبة غوتيريس تدعو المجتمع الدولي للدفع نحو إجراء انتخابات في ليبيا نهاية العام

الوطن|رصد

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو إن الشعب الليبي الذي انتظر كثيرا، يريد انتخاب قادة البلاد، واستعادة الشرعية وإنهاء المراحل الانتقالية.

ودعت ديكارلو في تصريحات صحفية المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا موحدا في الأسابيع والأشهر المقبلة للدفع نحو إجراء الانتخابات في ليبيا بحلول نهاية عام 2023.

وتابعت ” نرحب بقرار القمة العربية الأخير بشأن الوضع في ليبيا، ونعُدُّهُ دليلًا على مشاركة الجامعة العربية بشكل فعال في حل الأزمة في ليبيا”.

وختمت” نشيد بتعبير جامعة الدول العربية عن دعمها لجهود الأمم المتحدة المستمرة لإيجاد حل سياسي لليبيا”