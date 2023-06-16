تفاصيل صادمة بالقبض على شخص بواقعة مشاجرة وهذا ما عثر عليه في هاتفه

أحال جهاز البحث الجنائي للنيابة العامة شخص يقوم بإبتزاز الفتيات في مدينة بنغازي عبر صور لهن ألتقطها أثناء تواجدهن معه.

جاء ذلك بعد أن ألقت مجموعة التحريات بإدارة التحري والاستدلال بجهاز البحث الجنائي القبض على شخص على خلفية واقعة مشاجرة وإيذاء أرتكبها في حق أحد المواطنين في مدينة بنغازي.

وبتفتيش هاتف المقبوض عليه احترازيا عثر فيه على مقاطع مصورة له وهو في أوضاع مخلة مع فتيات إضافة لصور أخري لفتيات عاريات تحصل عليها منهن.

وبالإستدلال معه عن ذلك أعترف أنه يقوم بذلك لغرض ابتزاز الفتيات عبر تهديدهن بتلك المقاطع والصور.

وتوجهت إدارة الجهاز بالنصح لاولياء الأمور بضرورة متابعة هواتف أبنائهم وبناتهم ومراقبة تصرفاتهم التى قد تؤدي بهم إلى الوقوع في مثل هذه المصائد والفخاخ سواء إن كان ذلك عن حسن نية او غيره.