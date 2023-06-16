تفاصيل مثيرة في إحباط محاولة نقل مخـدرات من بنغازي الى مصراتة

تمكن جهاز البحث الجنائي من إحباط محاولة نقل شحنة مواد مخدرة من مدينة بنغازي إلى مدينة مصراتة والقبض على تاجر المخدرات الذي يقف وراء العملية.

جاء ذلك بعد ورود معلومات مصدرية لإدارة التحري والاستدلال بجهاز البحث الجنائي مفادها وجود شحنة من المواد المخدرة نوع “حشيش” سيتم نقلها من مدينة بنغازي إلى مدينة مصراتة عن طريق مركبة آلية مشحونة على ناقلة سيارات ” كميوني ” كما أكد المصدر نوع وتفاصيل ولون تلك السيارة.

على الفور انتقل أعضاء التحريات للمكان الذي من المقرر أن تنطلق منه الناقلة وهو منطقة ” سي فرج ” إلا أن عمليات التحري بينت أنها انطلقت فعلا وهي في طريقها لوجهتها.

وبعد حصول أعضاء التحريات على أسم ورقم هاتف سائق الناقلة الذي يحمل أيضا سيارات أخري على متنها غير تلك المطلوبة تواصل أعضاء التحريات معه هاتفيا وأبدي السائق تعاونا كبيرا.

وبعد ان طلب أعضاء التحريات من السائق الذي لم يكن يعلم شي عن الحمولة التوقف في مدينة سرت انتقل أعضاء التحريات لهناك.

وعند وصول أعضاء التحريات إلي سائق الناقلة في سرت وتفتيش السيارة المطلوبة عثر بداخلها على كمية من مخدر الحشيش.

وبعد التحفظ على شحنة الممنوعات والسيارة التي كانت بداخلها نقل سائق الناقلة إلى مقر جهاز البحث الجنائي وجرى التحقيق معه حيث ذكر استدلالا للمحققين أسم الشخص صاحب السيارة التي عثر بداخلها على المخدرات.

وبعد مباشرة عمليات تحري وجمع معلومات حول الشخص المذكور في التحقيق تمكن أعضاء التحريات من إلقاء القبض عليه والانتقال به إلى مقر الجهاز.

وخلال التحقيق معه اعترف بأنه من وضع تلك المواد المخدرة داخل السيارة ليتم نقلها إلى مدينة مصراته.

كما اعترف أيضا أن ملكية تلك المواد تعود لشخص أخر ذكر أسمه كاملا وتجري حاليا عمليات التحري عنه لتوقيفه كما ذكر أيضا اسم الشخص الذي استلمها منه وهو أحد أهم المطلوبين لدى الجهاز والأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي ويتواجد حاليا في المنطقة الغربية بعد ان فر إليها من بنغازي خوفا من القبض عليه.