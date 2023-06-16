ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الأسبوع القادم على غرب ليبيا

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توقعت الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، حدوث زيادة تدريجية في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الأحد القادم، خاصة على الدواخل والجنوب الغربي.

وذكرت الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم تشهد استقرارا على معظم مناطق ليبيا، حيث درجات الحرارة معتدلة على معظم مناطق الشمال تتراوح ما بين 24 و29 مئوية.

والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً على مناطق الساحل الشرقي.

وتكون درجات الحرارة على الجنوب ما بين 33 و39 مئوية بينما تتجاوز هذا اليوم 40 مئوية على الجنوب الشرقي وتنخفض يوم الغد.

وبحسب الأرصاد، تتكاثر السحب اليوم على بعض مناطق الساحل قد يتخللها امطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر.