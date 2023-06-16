الكيلاني: الدبيبة حريص على دمج ذوي الإعاقة في العملية السياسية

شاركت حكومة الدبيبة في فعاليات الدورة السادسة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP16)، في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحضرت فعاليات المؤتمر، وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، رفقة مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني.

وقالت الكيلاني في كلمتها، إن شريحة ذوي الإعاقة تحظى بمكانة عالية في قلوب الليبيين، وإن الحكومة تولي اهتماما كبيراً لهذه الفئة.

وأضافت أن الحكومة جعلت نصب عينيها تحقيق ما جاء ببنود الاتفاقية بشأن حقوق ذوي الإعاقة، لا سيما ما يتعلق بالمشاركة السياسية، ودمج هذه الفئة في المجتمع من خلال تضمينهم في العمل بالدوائر الحكومية، وفق قولها.

واستعرضت الوزيرة، السياسة الوطنية الشاملة لدعم هذه الشريحة من خلال حزمة من المبادرات، منها مبادرة دعم الزواج، وتشجيع الأسر المنتجة، ومبادرة تحقيق التنمية المجتمعية الدامجة بالتعاون مع منظمة الأسكوا، وتوفير المركوب الملائم لهذه الفئة، وغيرها من المبادرات.