البكوش عن إجراء الانتخابات الرئاسية: نحن نصنع قنبلة ستنفجر بعد حين

ليبيا – تساءل المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش،هل يمكن لأي من المرشحين القيام بحملة انتخابية في جميع أرجاء ليبيا؟.

البكوش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” انتخابات رئاسية؟ هل يمكن لأي من المرشحين القيام بحملة انتخابية في جميع أرجاء ليبيا؟ هل سيعترف أي منهم إذا خسر بالفائز؟ هل تستطيع مفوضية الانتخابات مراقبة المال السياسي؟”.

وأضاف:” هل نحن نصنع قنبلة ستنفجر بعد حين كحيلة خطيرة هدفها الوحيد بقاء عقيلة والمشري وتشكيل حكومة أخرى؟”.