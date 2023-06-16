وزير الدفاع الإيطالي يدعو لإعادة بناء العلاقات مع ليبيا من خلال “الحوار”

أكد وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، على ضرورة إعادة بناء العلاقات مع ليبيا من خلال الحوار.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية، عن “كروزيتو” قوله: “العلاقة مع ليبيا تفككت من قبل الغرب بعد معمر القذافي ويجب الآن إعادة بنائها من خلال الحوار”.

وأضاف كروزيتو: “هذه رحلة طويلة، ولكن في غضون ذلك سيتعين علينا إدارة حالات الطوارئ، وتجنب المآسي، ومحاولة تجنب المغادرة”.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإيطالي على أن استقرار ليبيا أمر ضروري، مشيرا إلى استعداد بلاده إلى لعب دور الميسر والمنسق في إعادة توحيد القوات المسلحة الليبية.