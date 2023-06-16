السنوسي: سنستنهض الهمم من أجل استعادة استقلال بلادنا ووحدته

أشاد محمد الرضا السنوسي، نجل ولي عهد ليبيا السابق وحفيد الملك إدريس السنوسي، بالقبائل الليبية وقال إنهم كانوا بمثابة الآباء المؤسسين للدولة.

كتب قائلًا على تويتر “في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها بلادنا، وفي سعينا الى بناء الدولة الجديدة، لا يسعنا أن نغفل الدور الهام الذي تلعبه المكونات الاجتماعية المختلفة في بناء مفهوم المواطنة السليم. فمن قبائل برقة الراسخة، والتي لها من المنزلة الخاصة في قلوبنا ، وهي من التفّت وبايعت الحركة السنوسية منذ انطلاقها ومثلت مهد انشاء الدولة الليبية الأولى، إلى قبائل ومكونات فزان الأبية، التي شهدت نضال أجدادنا وكانت ولازالت ضمان وحدة وطننا، إلى قبائل الغرب الليبي وقيادات طرابلس الخالدة، التي مثلت بحكمة أهلها النموذج الذي سارت عليه الدولة الليبية الاولى من أجل حكم ديمقراطي، بمعية اخواننا من القيادات الأمازيغية الوطنية ورفقائهم من مكونات الطوارق والتبو وأهالي النجوع والوديان والجبال، وغيرهم من المواطنين الليبين من كافة الأجناس والأعراق والمشارب”.

أضاف “هؤلاء كانوا آباءنا الذين استطاعوا بناء الدولة وضعوا ارادتهم رهن خدمة وطنهم وبلادهم . دورنا الآن أن نكون خلفاً لهم في استنهاض الهمم من أجل استعادة استقلال بلادنا ووحدته ونهضته . ‎ليبيا ‎المملكة الليبية” وفق تعبيره.