بعيو عن حبس 22 موظفًا من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية: قضية أمن قومي خطيرة جداً

ليبيا – علق رئيس مؤسسة الإعلام بحكومة الوفاق محمد بعيو، على حبس النائب العام لـ 22 متهمًا من مديري الفروع ورؤساء الأقسام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

بعيو وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال :”حبس النائب العام لـ 22 من مديري الفروع ورؤساء الأقسام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية خطوة تستحق التقدير،لكنها تدق ناقوس الخطر الشديد الذي يهدد صحة وسلامة بل وحياة الليبيين ويجعل من فشل هذا المركز وقصوره عن أداء مهامه قضية أمن قومي خطيرة جداً”.