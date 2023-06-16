وزير الإسكان الليبي يبحث تنفيذ مشروعات “عودة الحياة” في درنة

بحث وزير الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية، أبوبكر الغاوي، خطوات شركة الأشغال العامة في درنة، لتنفيذ مشروعات تنموية ضمن خطة “عودة الحياة” في المدينة.

وجاء ذلك خلال لقائه، أمس الخميس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، بحضور وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية خالد محمد، ووكيل الوزارة لشؤون الإعمار عبدالمنعم محمد صالح.

وحسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع فيسبوك، تناول اللقاء سير عمل شركة الأشغال العامة في درنة، والمشروعات التي تنفذها خلال الفترة الحالية.