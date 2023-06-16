الزني: سنبني مدارس صيفية لبناء قدرات الشبان والشابات

عقد أمس الخميس اجتماع ضم وزير الشباب ونائب رئيس المجلس الوطني للشباب بحكومة الدبيبة، فتح الله الزني والوزراء أعضاء المجلس بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي، و ابوبكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير، بحضور مدراء الإدارات والمكاتب بوزارة الشباب.

بدايةً رحب وزير الشباب بالوزارة أعضاء المجلس الوطني للشباب كلمتهم معربًا عن سعادته بتواجدهم في هذا الاجتماع واشاد جهود وزارتي الحكم المحلي بخصوص التعاون والجهود المبذولة في انجاح انتخابات المجالس المحلية للشباب ومبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة بالبلديات والمساندة لإنجاح برامج وزارة الشباب من أنشطة ومدارس صيفية لبناء قدرات الشبان والشابات.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزراء على التزامهم بتقديم كافة الدعم والمساندة لوزارة الشباب في تحقيق أهدافها وتطوير خدماتها، وضرورة تعزيز التعاون بين الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وفق قولهم.

وأشادوا بجهود وزارة الشباب في تطوير قطاع الشباب وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للشباب في البلاد ضمن خطة عودة الحياة للشباب، وأعربوا عن تقديرهم لما تقوم به الوزارة من جهود مستمرة لدعم وتطوير الشباب وتحقيق تطلعاتهم.