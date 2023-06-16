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رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار: نتوقع تحقيق أرباح بقيمة 2 مليار دولار خلال العام 2023

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن أن أرباح المؤسسة خلال العام 2022 بلغت 1.2 مليار دولار ، متوقعًا تحقيق أرباح بقيمة 2 مليار دولار خلال العام 2023.

وجاء ذلك في كلمة له بمناسبة الإعلان عن المصادقة على بيانات المؤسسة المالية ومطابقتها مع قوائمها، وهو ما اعتبره رئيس المؤسسة مرحلة مفصلية في مسيرة عمل المؤسسة،بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وقال محمود :”إن المؤسسة تعمل حاليًا على تدقيق حسابات السنوات الأخيرة”، لافتا إلى أنه سيتم إنجازها بالتزامن مع الانتهاء من إعداد القوائم المالية المجمعة.

واعتبر رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار أن النجاح في إحكام السيطرة على المحافظ والشركات التابعة ساعد في استحقاق استكمال عمليات المراجعة.

وأكد على أنه بعد أن نستكمل إعداد القوائم المالية المجمعة سندير المحافظ التابعة بأسلوب إدارة الشركات كمجموعة (LIA Group).

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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