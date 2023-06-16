أبو عرقوب: توافقات لجنة “6+6” تُعتبر نصوصًا نهائية ولا يحق لمجلس النواب إجراء التعديلات عليها

الوطن/ رصد

قال الباحث السياسي أحمد أبو عرقوب إن توافقات لجنة “6+6” تُعتبر نصوصًا نهائية، ويجب أن تصدر في الجريدة الرسمية كما هي، مشيرًا إلى أنه لا يحق لمجلس النواب إجراء أيّ تعديلات على هذه التوافقات، أو حتى التصويت عليها، وفق المادة 30 من التعديل الدستوري الثالث عشر.

وبين أن مجلس النواب قد يؤجل إصدار القوانين الانتخابية، بعد الضغوط التي مورست على أعضاء لجنة “6+6”.

ووضح أن الأمور تسير نحو إفساح المجال أمام البعثة الأممية للذهاب خطة عبدالله باثيلي بشأن تشكيل لجنة رفيعة المستوي لوضع قاعدة دستورية وقوانين الانتخابات، مشيرًا إلى أن هناك إحاطة مرتقبة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، الاثنين المقبل، ومن المتوقع أن يعلن خلالها فشل مجلسي النواب والدولة في وضع قوانين الانتخابات، بينما باثيلي قد يطلب تفويضًا من مجلس الأمن للذهاب نحو تشكيل اللجنة رفيعة المستوى.

وأكد أن الدبيبة يرفض الذهاب للانتخابات بشكل عام، بغضّ النظر عن بنود قوانين الانتخابات؛ لأنها سوف تُقصيه من رئاسة الحكومة، مبينًا أنه يعمل على جمع تأييد دولي لاستمرار حكومته لفترة طويلة، سواء بالاتفاق مع القيادة العامة للجيش شرق البلاد، أو حتى من خلال المحافظة على الوضع كما هو عليه الآن.