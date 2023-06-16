اليونان.. إيقاف 9 مصريين على خلفية غرق مركب هجرة ابحر من طبرق

أوقفت السلطات اليونانية 9 أشخاص يحملون الجنسية المصرية ويشتبه بأنهم مهربون، بعد غرق مركب مهاجرين أسفر عن مئات القتلى والمفقودين.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن مصدر مطلع أن بين الموقوفين قبطان المركب المتهالك الذي غرق. والذي غادر مصر فارغا، قبل أن يستقله مهاجرون في طبرق شرقي ليبيا، وكان متوجها إلى إيطاليا.

ونعت مصر ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء الماضي، والذى كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا.

تتابع سفارة جمهورية مصر العربية في أثينا مع السلطات اليونانية المعنية على مدار الساعة، عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين، وكذلك تتابع وضع الناجين ممن تم التعرف علي هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم.