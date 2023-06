حبس شقيق “ليلو الملك” في مالطا بتهمة ترهيب أحد الشهود

أفادت صحيفة مالطا توداي بحبس السلطات المالطية رجلين ليبيين احتياطيا بتهمة محاولة ترهيب شاهد في الإجراءات الجنائية ضد محمد المصراتي الملقب بـ”ليلو الملك”.

وأوضحت الصحيفة أن المتهمين اقتربوا من شاهد في قضية المصراتي في محاولة منهما لإجباره على تغيير أقواله، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهما فورا.

وكان القضاء المالطي وجّه اتهامات رسمية إلى “المصراتي” بتهم الاتجار في المخدرات وغسيل الأموال والتهرب من دفع الضرائب، رفقة شخصين آخرين.

وذكرت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يمتثل فيها “المصراتي” أمام القضاء المالطي، حيث اتهم عام 2016 بمحاولة قتل ثلاثة حراس هاجمهم بسيف “ساموراي” داخل ملهى ليلي.

وأشارت “مالطا توداي” إلى أنّه اتُّهم العام الماضي رفقة شخص آخر، بإصابة رجلين آخرين بشكل خطير في حادثة أخرى في مدينة “باسيفيل” وذلك عبر استخدام سيف “ساموراي”.

وأوضحت الصحيفة المالطية أنه جرى الإفراج عليه في مايو العام المنصرم بكفالة مالية، بعد اتهامه بالتسبب في إصابات خطيرة لرجل خلال شجار آخر في “ميداسيا بلايا” في مدينة “سليما” المالطية.

وتابعت الصحيفة أن “المصراتي” يعدّ مطلوبًا لدى السلطات المحلية في ليبيا، لورود اسمه في تحقيقات تتعلق بملف تجارة المخدرات، وأنها ناشدت السلطات المالطية أن تفعل شيئًا بشأنه منذ سنوات ماضية، بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن السلطات المحلية في ليبيا، بدأت في الشك أن لدى “المصراتي” شخصيات مؤثرة تدعمه في مالطا، بالنظر إلى انفتاحه بشأن نمط حياته الباذخ.

وقالت الصحيفة، إن محامي المصراتي أكدوا أمام القضاء أن موكلهم غير متهم بتهريب المخدرات، وأن الجريمة الأساسية المتعلقة بغسيل الأموال غير موجودة.

وبيّنت صحيفة “مالطا توداي” أن الادعاء العام لم يتأثر بقول فريق الدفاع وأصر على أن جريمة “المصراتي” الأصلية كانت ارتباطه بمنظمة إجرامية تتاجر بالمخدرات وتقوم بغسيل الأموال.

وبحسب الصحيفة، فإن مفتش الادعاء ذكر أنه في عملية المراقبة التي استمرت 3 أشهر قبل الاعتقال، ظهر “المصراتي” بشكل بارز في دوائر تهريب المخدرات منفقًا أموالًا لم يتم الكشف عنها من قبل السلطات المالطية.

ويُعتقد أن “المصراتي” قد جاء إلى مالطا في عام 2012، وأنه خلال فترة وجوده هناك لم يحاول أبدًا إخفاء ثروته المشبوهة.

المصدر: مالطا توداي

The post حبس شقيق “ليلو الملك” في مالطا بتهمة ترهيب أحد الشهود appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار