اللجنة الفنية التابعة للطيران المدني بجمهورية مصر تصل لمدينة سبها

الوطن/متابعات

وصلت اللجنة الفنية التابعة للطيران المدني بجمهورية مصر العربية إلى مطار سبها الدولي؛ لتقييم أداء المطار ومدى توافر ضوابط الجودة وجاهزيته لاستقبال الرحلات .

وحيّا رئيس ديوان مجلس الوزراء للمنطقة الجنوبية المكلف في كلمته، جهود نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية م. سالم الزادمة واجتماعاته المتواصلة من أجل تفعيل المطار وتسيير الرحلات الدولية بمطار سبها الدولي.

وأشاد رئيس الديوان المكلف خلال كلمة ترحيبية بالوفد المصري إلى التعاون المشترك بين الشقيقتين مصر وليبيا لصالح الشعبين الليبي والمصري، محياً جهود الحكومتين الليبية والمصرية من أجل إرساء دعائم الأمن والتنمية المستدامة والبدء قريباً بإطلاق الرحلات الجوية بين مطاري سبها والقاهرة من أجل تعزيز أواصر الإخوة بين البلدين الشقيقين في ليبيا ومصر.

وبحث الزادمة الموقف التنفيذي لجاهزية المرافق الخدمية والمعدات، مطلعاً على الاحتياجات الضرورية والعاجلة التي تحتاجها كافة المرافق الداخلية والخارجية بالمطار والتأكد من جاهزيتها تمهيداً للبدء في تسيير الرحلات الدولية وفتح المجال الجوي.