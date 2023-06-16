مبروكة: مركز البحوث والدراسات الأفريقية في “الخمس” يعود بالنفع على القارة

افتتحت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية “مبروكة توغي” فرعًا جديدًا لمركز البحوث والدراسات الأفريقية في مدينة الخمس.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة إن حفل افتتاح الفرع شارك فيه اللواء ” محمد محمود الزين ” آمر قوة مكافحة الإرهاب وعميد بلدية الخمس ” علي الديب ” وعدد من الأساتذة والمختصين وأعيان مدينة الخمس، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بديوان وزارة الثقافة.

وألقت الوزيرة كلمة بالمناسبة أثنت فيها على كافة الجهود المبذولة لإقامة هذا الصرح العلمي في مدينة الخمس الذي جاء لتحقيق أهداف المركز الذي يوفر المناخ المناسب للبحث والمختصين لتقديم نتائجهم العلمي بما يعود بالنفع على المستوى الوطني والإقليمي والأفريقي، مؤكدة حرصها على تسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها إنجاح هذا المشروع الوطني العلمي والاستراتيجي والثقافي.

من جهته، عبر مدير الفرع ” امحمد الحر” عن شكره وتقديره لوزيرة الثقافة وكل العاملين بالوزارة الذين ساهموا في إنجاح هذا المشروع العلمي والثقافي والذي سيكون منارة علمية تشع لكل الباحثين والمهتمين بهذا الشأن في المدينة.

وخلال الافتتاح، اطلعت ” توغي “على الأقسام المختلفة للمركز، حيت أهدى عميد بلدية الخمس درع المدينة لوزيرة الثقافة ” مبروكة توغي ” عرفانا وتقديرا لدورها المميز في الارتقاء بمستوى الشأن الثقافي العام في مدينة الخمس.

ويأتي افتتاح هذا الفرع في إطار الخطة التوسعية للمركز، وتنفيذا لرسالته للنهوض بالعمل البحثي وتعزيز دوره الريادي في صناعة القرار.