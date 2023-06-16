البعثة الأممية: نتواصل مع جميع الأطراف للتأكد من قابلية القوانين الانتخابية للتنفيذ

الوطن| رصد

أطلق الممثل الخاص للمبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، سلسلة من الاتصالات والاجتماعات مع مختلف الأطراف والقيادات في ليبيا وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأجرى الممثل خلال الأسبوع الماضي عدد من الاتصالات الهاتفية مع المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، و رئيسمجلس الدولة خالد المشري، حيث استعرض الممثل الخاص معهم مسودتي القوانين التي أصدرتها لجنة 6+6 في بوزنيقة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

واستمع إلى الملاحظات التي أثارها المسؤولين بشأن الأحكام التي يمكن أن تعرقل الانتخابات من وجهة نظر عملية وسياسية.

حيث عقد نائب الممثل الخاص للشؤون السياسية، ريزدون زنينغا، لقاءات مع ممثلين عن 17 حزباً وتجمعاً سياسياً من عموم ليبيا، وقبل ذلكالتقى مع عدد من الوجهاء والأعيان في مقر البعثة في طرابلس.

هذا وتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التعامل مع جميع الأطراف للتأكيد على أهمية ضمان حصول القوانين الانتخابية على قبول الأطراف الليبية وأن هذه القوانين قابلة للتنفيذ في بيئة مواتية.