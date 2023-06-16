البعثة الأممية: مستمرون في التأكد من قابلية تنفيذ قوانين “6+6”

قالت البعثة الأممية لدى ليبيا إنه عقب إعلان لجنة “6+6” المنبثقة عن مجلسي النواب والدولة “الاستشاري”، أطلق الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي سلسلة من الاتصالات والاجتماعات مع مختلف الأطراف والقيادات في ليبيا وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأضافت البعثة في بيان أنه خلال الأسبوع الماضي، أجرى الممثل الخاص للأمين العام باتيلي اتصالات هاتفية مع المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وخالد المشري، رئيس مجلس لدولة، و”القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية” المشير خليفة حفتر.

وتابع البيان: “استعرض الممثل الخاص للأمين العام معهم مسودتي القوانين التي أصدرتها لجنة 6+6 في بوزنيقة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وفي الوقت الذي أشاد بالعناصر الإيجابية في مشاريع القوانين، استمع أيضًا إلى الملاحظات التي أثارها المسؤولين بشأن الأحكام التي يمكن أن تعرقل الانتخابات من وجهة نظر عملية وسياسية، بحسب البيان.

علاوة على ذلك، عقد نائب الممثل الخاص للشؤون السياسية، ريزدون زنينغا، لقاءات مع ممثلين عن 17 حزباً وتجمعاً سياسياً من عموم ليبيا، وقبل ذلك التقى مع عدد من الوجهاء والأعيان في مقر البعثة في طرابلس.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مواصلتها التعامل مع جميع الأطراف للتأكيد على أهمية ضمان حصول القوانين الانتخابية على قبول الأطراف الليبية، وأن هذه القوانين قابلة للتنفيذ في بيئة مواتية.