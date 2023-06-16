وزير الدفاع الإيطالي: ضرورة إعادة بناء العلاقات مع ليبيا عبر الحوار

روما 16 يونيو 2023 (وال)- أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو الخميس، على ضرورة إعادة بناء العلاقات مع ليبيا من خلال الحوار.

وبحسب وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء فقد قال “كروزيتو” في تصريحات إذاعية إنه “تم تفكيك العلاقة مع ليبيا من قبل الغرب بعد 2011، ويجب الآن إعادة بنائها من خلال الحوار”.

وأشار “كروزيتو” إلى أن “هذه رحلات طويلة، لكن في غضون ذلك سيتعين علينا إدارة حالات الطوارئ وتجنب المآسي ومحاولة تجنب المغادرة”، على حد قوله.

تصريحات الوزير الإيطالي جاءت بعد أقل من شهر من تصريح مماثل أكد خلاله على أن استقرار ليبيا أمر ضروري لبلاده.

وقال “كروزيتو” في إحاطة أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين: “لقد حققنا حتى الآن القليل جدًا مقارنة بالجهود المبذولة في ليبيا”، معددًا البعثات المختلفة التي ستُشارك فيها إيطاليا في ليبيا عام 2023 على المستويات الوطنية والدولية والأوروبية.

وأكد الوزير الإيطالي على أن إيطاليا مستعدة للعب دور “الميسر والمنسق” في إعادة توحيد القوات المسلحة الليبية وفق ما نقلت عنه آنذاك وكالة “نوفا”. (وال)

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