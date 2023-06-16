الساعدي: النهر الصناعي لن يكون المصدر الوحيد للمياه في ليبيا.. وسنعمل على حفر الآبار والسدود

ليبيا- صرح مدير المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي،حول إصرارهم على أنه لا يكون مصدر المياه الوحيد بالدولة هو النهر، مشددًا على ضرورة وضع استراتيجية لذلك.

الساعدي وفي تصريحات خاصة لمنصة”صفر”، أشار إلى أن الجهاز يسعى إلى رفع إنتاج منظومة حقل الجفارة إلى مليون و350 ألف متر مكعب،مؤكداً أن الجهاز يعاني نقص الدعم المالي من الحكومتين.

وأوضح أن هدف الجهاز السنة الحالية هو إرساء 75 بئرًا التي أنجز منها حوالي 55% حتى الآن.

وأضاف:” كل هذه الأعمال التي يقوم بها جهاز النهر الصناعي هي بسواعد ليبية 100% لا توجد أي شركة أجنبية ولا مقاولين أجانب”.

وأوضح أن أعمال تركيب الصمامات وصيانتها تتم داخل الورش في حقل الحساونة بالكوادر الليبية حتى لا تقف الصمامات ويكون تدفق الماء طبيعيًا وانسيابيًا.

وأكمل الساعدي حديثه:” جهاز النهر يعاني من نقص التمويل المادي، والحكومتين لم يتعاونوا معنا، وعلى الرغم من كل هذا لا يزال الجهاز يعمل من أجل الليبيين حتى لا تحدث أزمة انقطاع الماء مرة أخرى”.

الساعدي أنهى حديثه بالقول:”نحن مصرون على أن النهر يكون أحد المصادر وليس المصدر الوحيد، يجب أن يتم حفر الآبار والسدود وتحلية المياه وجمع الأمطار، وهذه الخطة تحتاج إلى دولة وليس مشروع نهر صناعي فقط”.